NEAȘTEPTAT Cei mai bogati oameni ai lumii vor sa fie taxati mai mult, in contextul COVID-19: 'Avem bani, multi bani. Bani de care este o nevoie disperata acum'

Un grup de 83 de milionari au făcut luni un apel pentru taxarea suplimentară, "imediată" şi "cu caracter permanent", a celor mai bogaţi oameni ai planetei, astfel încât aceştia să contribuie la relansarea de după criza generată de pandemia de coronavirus, transmite AFP, conform agerpres.ro.

"În timp ce Covid-19 loveşte întreaga lume, milionarii ca noi au un rol esenţial pentru a ajuta la vindecarea umanităţii", spun semnatarii unei scrisori deschise, printre care se numără co-fondatorul mărcii de îngheţată "Ben and Jerry", Jerry Greenfield, sau producătorul britanic, Richard Curtis.În această scrisoare, publicată înainte de reuniunea miniştrilor de Finanţe din G20 şi a summitul european extraordinar dedicat relansării UE, se face un apel către guverne "să crească taxele pentru oamenii ca noi. Imediat, substanţial şi în mod permanent"."Nu noi suntem cei care au grijă de cei bolnavi aflaţi la terapie intensivă. Nu noi suntem cei care conduc salvările care aduc bolnavii la spitale. Nu noi suntem cei care aprovizionează rafturile magazinelor sau livrează mâncare din uşă în uşă... Dar noi avem bani, mulţi bani. Bani de care este o nevoie disperată acum şi vom continua să avem nevoie în anii care vor veni, pentru a reveni din criză, al cărei impact va dura zeci de ani şi ar putea arunca o jumătate de miliard de persoane în sărăcie", se arată în scrisoarea acestui grup, intitulat Millionaires for Humanity, şi postată pe pagina de Internet cu acelaşi nume.

Sondaj intern PSD: starea de alertă ar aduna majoritatea preferințelor (surse)



Pandemia de coronavirus a antrenat o recesiune istorică la nivel mondial, determinând guvernele să cheltuie miliarde sub formă de ajutoare pentru gospodării şi companii lovite în plin de paralizia economică provocată de intrarea în carantină.



Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), în acest an Produsul Intern Brut mondial ar urma să înregistreze un recul de cel puţin 6%, şi chiar una de 7,6% în cazul unui al doilea val al pandemiei, în timp ce relansarea aşteptată pentru 2021 va fi de 5,2%, fără o revenire a coronavirusului, şi de 2,8% în cazul în care pandemia revine.



De mai mulţi ani o serie de miliardari precum Warren Buffett şi Bill Gates cer să fie taxaţi mai mult. În urmă cu un an, un mic grup de miliardari americani, printre care George Soros, cofondatorul Facebook, Chris Hughes, şi moştenitorii imperiilor Hyatt şi Disney, au publicat o scrisoare deschisă în care susţin ideea unui impozit pe avere.