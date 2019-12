Neagu: Nu cred ca am ce sa demonstrez la acest Mondial, am venit sa fiu alaturi de fete si sa luptam impreuna - VIDEO

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a vorbit, sâmbătă, într-un interviu pentru FR Handbal despre parcursul echipei la Campionatul Mondial din Japonia, despre victoria decisivă cu Ungaria, care a dus tricolorele în grupele principale, dar şi despre ce simte înaintea meciurilor cu Rusia, Suedia şi Japonia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Suntem foarte motivate după victoria cu Ungaria şi, chiar dacă eu am înscris ultimul gol, cred că echipa a fost fantastică şi a crezut până în ultima secundă. Nu am dezamăgit, nu ne-am făcut de râs. Suntem în primele 12 la acest turneu şi avem şansa să fim pe un loc mai bun. Înseamnă foarte mult pentru noi toate mesajele, să vedem că oamenii sunt alături de noi şi le mulţumim din suflet că sunt alături de noi, mai ales atunci când e mai puţin bine. După mecul cu Ungaria am vorbit cu familia, am reuşit o conexiune video cu părinţii, care erau foarte emoţionaţi. Am zis mereu că oamenii apropiaţi, familia, sunt aproape de noi totdeauna. Când câştigi, primeşti mesaje de la toată lumea, dar când pierzi de la familie, aşa că încerc să fiu aproape de familie totdeauna”, a spus Neagu. Meciul cu Ungaria a fost special pentru ea, jucătoare care este cerebrală şi îşi arată emoţiile foarte rar, însă de această dată recunoaşte că i-a fost greu să le stăpânească. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”M-am gândit la multe lucruri, aveam emoţii foarte mari înainte de acel ultim 7 metri, pentru că ştiam că pot trimite echipa în grupele principale sau pot să o trimit pe un loc foarte îndepărtat. Victoria cu Ungaria înseamnă că suntem în primel ...