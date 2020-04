Nebunia de la Vrancea la cote ABSURDE! Directorul declarat FUGIT anunța ca NU e ascuns cum a spus ministrul

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că managerul Spitalului Județean din Focșani, Constantin Mândrilă, bolnav de coronavirus ar fi fugit din spital. Omul se apără și spune că nu a fugit, ci că i s-a recomandat să stea în izolare și că DSP știe de locația în care se află.

"Nu m-am ascuns nicăieri. Eu joi am sunat la DSP după ce am fost declatat bolnav. M-am prezentat la Boli Infecțioase și medicul care m-a consultat mi-a spus că sunt un caz ușor și pot să mă tratez la domiciliu. Eu l-am notificat de vineri pe directorul medical al spitalului că mă mut la un domiciliu ales, ca să nu îmi infectez familia și că vom lucra prin corespondență. Am notificat și DSP Vrancea și am și contract de deșeuri periculoase pentru adresa unde stau. Acum, Poliția așteaptă la ușă să mă ducă la Boli Infecțioase", a declarat managerul Spitalului din Vrancea.