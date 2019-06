NEBUNIE in Republica Moldova. Maia Sandu si aliatii anunta proteste masive impotriva Guvernului Pavel Filip

proteste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); https://www.bzi.ro/breaking-news-declaratia-lui-vladimir-putin-despre-situatia-din-republica-moldova-il-vom-sustine-697389Situatia din Republica Moldova este din ce in mai tensionata. Socialistii presedintelui Igor Dodon si oamenii Maiei Sandu si ai lui Andrei Nastase, liderii ACUM anunta proteste masive impotriva Guvernului interimar al Moldovei condus de Pavel Filip si care a anuntat deja alegeri anticipate pentru toamna in urma deciziilor Curtii Constitutionale. BREAKING NEWS! Declaratia lui Vladimir Putin despre situatia din Republica Moldova: Il vom SUSTINE Duminica, la data de 16 iunie, ora 11:00, in fata Parlamentul Republicii Moldova va avea loc un mars in sustinerea noii guvernari. Anuntul a fost f ...