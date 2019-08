vestiar csm Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a pierdut al patrulea meci la rand in Liga 1. Poli Iasi s-a impus cu 2-1 la Pitesti, cu golurile marcate de Frasinescu si Loshaj. Pentru ros-albastrii a marcat Tanase, dintr-un penalty. FCSB a ajuns la a patra infrangere consecutiva in Liga 1 si se afla pe locul 11 al clasamentului, cu doar 4 puncte acumulate in 6 etape. Formatia ros-albastra are doar un punct peste ultima clasata Dinamo, care are o victorie si cinci infrangeri. De cealalta parte, Poli Iasi e lider, la egalitate cu CFR Cluj, avand 14 puncte. Nebunie in vestiarul Iasiului dupa victoria cu FCSB Poli Iasi a ajuns la 4 victorii si 2 egaluri in primele 6 etape. Formatia antrenata de Mihai Teja, antrenor "facut pachet" de FC ...