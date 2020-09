Neculai Onțanu: 'Conducatorii trebuie sa țina seama de dorințele și aspirațiile oamenilor'

În administrația locală, primarul sau viceprimarul trebuie să țină cont de proiectele necesare pentru oameni.

În perioada în care am condus administrația locală a Sectorului 2 am stabilit realizarea proiectelor într-o anumită prioritate și pentru mine, infrastructura reprezinta o primă prioritate.

În primul rând am pus la punct infrastructura rutieră. Era o mare problemă. Și când spun că am pus la punct, mă refer la faptul că am preluat sectorul în anul 2000 cu peste 700 de străzi acoperite cu piatră de râu și pământ, fără rețea de apă și canalizare, fără gaz natural și l-am lăsat în anul 2016 „la cheie”, adică, a fost singurul sector din Capitală care nu mai avea nici o stradă fără utilități și neasfaltată. Acum, când sectorul 2 arată altfel decât era în anul 2000 atunci când l-am preluat, parcă nici nu ne mai aducem aminte cum arăta. Cel mai greu a fost să introducem rețelele de apă, canalizare și gaze pe toate străzile sectorului în cartiere întregi precum Andronache, Creangă, Petricani, Ostrov, Tei Toboc și unele străzi în zona Floreasca. Ne-a luat timp si resurse financiare importante. La sfârșitul anului 2016 acest program era finalizat.

Un al doilea proiect important pentru o administrație de sector din București, având în vedre importanța lui socială și de mediu, este reabilitarea termică a blocurilor. A fost un program care a demarat greu, având în vedere că la început se cerea ca și locatarii să preia o parte din cheltuieli. În calitate de Primar al Sectorului 2 am prezentat această situație la Ministerul Dezvoltării care a adoptat un act normativ ce prevedea ca acele primării care au resursele necesare și doresc, pot să preia și partea de contribuție a locatarilor. Și așa am reușit să reabilitez peste 1000 de blocuri pentru care locatarii nu au plătit nimic. preluând prin bugetul Primăriei și partea de contribuție ce revenea. În anul 2016 am lăsat pregătite documentațiile și pentru ultimele 650 de blocuri dar actuala conducere a Primăriei a stopat acest program. Poate că nu i-a interesat acest program benefic pentru oameni. Am înțeles, din spusele unor administratori de asociații de proprietari că în acești ultimi patru ani Primăria a cerut locatarilor bani pentru realizarea reabilitării termice. După alegeri voi continua acest program de reabilitare a blocurilor cu bani de la bugetul Primăriei, conform prevederilor legislative, fără ca locatarii să plătească o cotă parte pentru lucrări.

Un alt proiect important, prioritar pentru o administrație din București și pentru mine, a fost infrastructura școlară. Oamenii așteaptă să aibă condiții bune de învățământ pentru copiii lor. Eu am construit în Sectorul 2, 19 grădinițe noi și am extins suprafețele școlare prin construcția de spații noi în mai multe unități de învățământ. Am igienizat în fiecare an rețeaua de învățământ și am făcut dotări importante. Am modernizat în totalitate unitățile de învățământ. Acum, din păcate, cadrele didactice au fost lăsate să se descurce singure la începutul anului școlar, cum poate fiecare, în fața acestei situații foarte dificile. Am fost plăcut impresionat că implicarea lor a fost remarcabilă. Eu am mărit bursele sociale și de merit ale elevilor fiind cele mai mari din țară iar efectul a fost spectaculos. Au crescut substanțial performanțele școlare. Acum au fost diminuate atât ca valoare cât și ca număr.

Tot în domeniul Educației și pentru că ne aflăm în București unde beneficiem de o rețea culturală impresionantă, eu am desfășurat proiecte culturale la cel mai înalt nivel în colaborare cu instituțiile cele mai importante din România: Uniunea Scriitorilor, Academia Română, Institutul Cultural Român și alte instituții culturale. Am avut onoarea de a colabora cu mari personalități precum, domnii academicieni Eugen Simion și Dan Hăulică, doamna Ruxandra Garofeanu care coordona activitățile culturale ale administrației locale a sectorului 2. Actuala conducere a abandonat aceste proiecte de educație și de cultură. Păcat. Acestea sunt doar o parte dintre dezamăgirile mele. Dar și locuitorii sectorului 2 sunt dezamăgiți și la vot îi vor sancționa pe cei care au condus sectorul în ultimii 4 ani.

Eu voi relua aceste proiecte imediat după alegeri.