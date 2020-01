Neculai Ontanu vrea sa fie din nou primar la Sectorul 2

Fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei Neculai Onţanu vrea încă un mandat la primărie, el urmând să candideze din partea Partidului ADER, al cărui membru fondator este, potrivit news.ro.

”În urma multor analize şi frămîntări, împreună cu toată Organizaţia Partidului ADER din Sectorul 2 am ajuns la concluzia că această funcţie trebuie să revină unei persoane care a dovedit că are calităţile unui bun conducător şi a unui gospodar. I-am cerut repetat şi insistent să accepte această nominalizare domnului Neculai Onţanu, pe care l-am asigurat că are toată susţinerea noastră şi a locuitorilor Sectorului 2”, anunţă un comunicat ADER.

Potrivit comunicatului, Onţanu este susţinut pentru Primăria sectorului 2 pentru că are o bună experienţă administrativă.

”În perioada 1994 - 1996 a fost expert parlamentar, în perioada 1996 - 2000 a fost Consilier General al Consiliului General al Municipiului Bucureşti după care Primar al sectorului 2. Este cunoscut ca un om serios, harnic şi apropiat de oameni, care îşi respectă cuvântul şi respectă oamenii”, afirmă colegii săi de partid.

Neculai Onţanu, care a fost timp de 4 mandate primar al sectorului 2, a fost membru al Partidului Socialist al Muncii, apoi al PSD şi apoi al UNPR.