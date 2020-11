Negociatorul sef al UE: Ne apropiem de momentul 'take it or leave it' la negocierile pentru un acord post-Brexit

Negociatorul şef al UE pentru încheierea unui acord post-Brexit cu Regatul Unit, Michel Barnier, reia vineri la Londra tratativele cu guvernul britanic privind relaţia comercială post-Brexit ajunse într-un stadiu critic, relatează AFP, potrivit Agerpres.

''Nu suntem departe de momentul ''take it or leave it'' (acceptă sau nu)'', a spus Barnier în cursul unei reuniuni desfăşurate vineri dimineaţă cu reprezentanţii statelor UE, el repetând ce a spus în ziua precedentă şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi anume că încă nu putem să ştim dacă vom avea sau nu un acord la încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit.

Ca un semn al îngrijorării şi exasperării statelor membre, ambasadorii acestora au cerut în ''unanimitate'' la această reuniune ca executivul european să publice ''fără a mai întârzia măsurile de urgenţă şi propunerile legislative'' în cazul unui eşec al negocierilor, a declarat un diplomat european.

Citește și: Medicul Adrian Marinescu: ‘Pas cu pas vor fi luate măsuri. Vom vedea că din ce în ce mai multe zone, le vom avea în varianta de lockdown’

În acest timp, negociatorul şef britanic David Frost a afirmat că se va strădui să obţină un acord cu UE până când va deveni clar că nu există condiţiile pentru încheierea acestuia, insistând că orice înţelegere trebuie să respecte suveranitatea Regatului Unit.

''Pe această bază încercăm să obţinem un acord, care să permită un nou început în relaţia noastră cu UE, pe care, din partea noastră, mereu am dorit-o'', a scris el pe Twitter, potrivit Reuters. ''Vom continua să lucrăm intens pentru a-l obţine - pentru că un acord pe orice altă bază nu este posibil'', a subliniat negociatorul şef britanic.

Principalele puncte de divergenţă rămân legate de solicitările UE privind menţinerea accesului pescarilor europeni în apele britanice, stabilirea unor norme care să prevină concurenţa neloială din partea companiilor britanice pe piaţa europeană şi crearea unui mecanism de soluţionare a diferendelor în cadrul viitorului acord.

În privinţa pescuitului, potrivit postului irlandez RTE, Barnier le va propune britanicilor un compromis prin care 15-18% din valoarea cotei de peşte capturat de pescadoarele europene în apele britanice să fie returnată Regatului Unit. Potrivit publicaţiei britanice The Sun, răspunsul transmis de guvernul lui Boris Johnson pentru această propunere este ''nu''.

Bruxellesul şi Londra se află acum sub presiunea timpului pentru încheierea unui acord care să intre în vigoare de la 1 ianuarie, când Regatul Unit va înceta definitiv să aplice normele europene odată cu încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit. Un eşec ar însemna aplicarea după această dată doar a regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) în relaţiile comerciale dintre dintre UE şi Regatul Unit.