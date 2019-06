Negocieri cruciale in Parlamentul European

parlamentul european google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima sarcina a noului Parlament European va fi sa-si aleaga un nou presedinte. La Bruxelles au loc primele negocieri intre grupurile politice pentru formarea unei majoritati. Deputatii europeni alesi in mai se vor reuni in plen la inceputul lunii iulie pentru a alege presedintele. Candidatii trebuie sa fie propusi de un grup politic sau un grup de 38 de deputati. Pot avea loc pana la patru tururi de scrutin. Pentru a deveni presedinte, un candidat trebuie sa obtina majoritatea voturilor exprimate. Se aleg si 14 vicepresedinti. Mandatul presedintelui este de doi ani si jumatate. Iata lista completa a candidatilor care vor merge in Parlamentul European. Cine sunt europarlamentarii care ne vor repr ...