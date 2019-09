Negocieri la Guvern cu sindicatele din industria apararii: Badalau si Teodorovici dau vina pe subalternii din ministere

Cateva sute de angajati din industria de Aparare au participat, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, in timpul caruia reprezentantii lor au obtinut, in urma discutiilor cu conducerea Guvernului, realizarea unei comisii comune Guvern-sindicate care sa redacteze, in urmatoarele 10 zile, un acord privind sprijinirea acestei industrii.