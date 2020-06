Negocieri ruso-americane pentru dezarmare nucleara - Washingtonul vrea sa atraga și China

Statele Unite ale Americii au anunţat marţi că vor continua dialogul cu Rusia pentru renegocierea Tratatului privind reducerea armelor strategice (START), încheiat între cele două puteri şi care expiră în februarie 2021, însă Washingtonul a insistat totodată pentru includerea Chinei în acest proces, informează EFE potrivit Agerpres.

După o primă rundă de negocieri care a avut loc luni la Viena, emisarul special al SUA pentru dezarmare nucleară, Marshall Billingslea, a declarat marţi presei că părţile intenţionează să se întâlnească din nou ''la sfârşitul lunii iulie sau la începutul lui august''. Însă această reuniune, care se va desfăşura tot în capitala austriacă Viena, depinde de progresele la nivel tehnic pe care delegaţiile reuşesc să le facă în următoarele săptămâni.Totodată, Billingslea a insistat în repetate rânduri asupra includerii Chinei la aceste negocieri, ''care ar trebui să fie trilaterale'', în contextul creşterii semnificative a arsenalului nuclear al gigantului asiatic, comentează EFE. ''În opinia noastră, un acord tripartit de control al armelor nucleare are cele mai bune şanse de a evita o cursă tripartită a înarmării nucleare, extrem de destabilizatoare'', a declarat marţi Billingslea, după negocierile de luni, care au durat 10 ore, cu ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov.

''Construcţia şi extinderea arsenalului nuclear al Chinei reprezintă un factor important în viitorul regim de control al dezarmării'', a dat asigurări Billingslea, adăugând că SUA consideră că un viitor acord privind controlul armelor trebuie să includă ''orice fel de tip de arme nucleare, nu doar cele strategice''. ''Beijingul este vizibil jenat. Ei au obligaţia să negocieze cu bună credinţă cu noi şi cu ruşii'', a insistat Billingslea, care a admis totuşi că Rusia nu a sprijinit poziţia americană de exercitare a unei presiuni mai mari asupra Chinei pentru ca ţara asiatică să se alăture negocierilor.



În ceea ce o priveşte, Moscova a preferat să vorbească despre ''negocieri multilaterale'', a recunoscut emisarul american, ceea ce ar presupune includerea Franţei şi Regatului Unit, alte două puteri nucleare declarate. Totuşi - a apreciat Billingslea - arsenalul nuclear al celor două ţări europene nu se poate compara cu cel al Chinei, care, potrivit informaţiilor serviciilor secrete americane, creşte atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ.



''Obiectivul Chinei este de a ajunge în următorii ani la o mie de focoase nucleare'', în comparaţie cu 300 câte are în prezent, a afirmat emisarul american. China susţine că numărul armelor sale atomice este net inferior celor ale Rusiei şi SUA - care controlează în prezent 90% din întregul arsenal nuclear al lumii -, motiv pentru care Beijingul nu simte că ar trebui să participe la vreo negociere multilaterală de control asupra armelor.



În plus, Rusia a calificat marţi drept ''nerealistă'' insistenţa SUA de a include China în negocierile privind dezarmarea. ''SUA nu s-au distanţat de poziţia lor de a include China. În ceea ce ne priveşte, am explicat în detaliu de ce considerăm nerealist să ne bazăm pe participarea Chinei. Şi nu vom recurge la influenţa noastră asupra Chinei, aşa cum doresc americanii'', a declarat Riabkov, citat de RIA Novosti, preluată de AFP.



În acelaşi timp, Riabkov a apreciat că ţara sa nu vede nicio apropiere cu SUA în privinţa posibilităţii de a prelungi dincolo de 5 februarie 2021 Noul START. ''În ceea ce priveşte chestiunea prelungirii, nu am văzut nicio schimbare în atitudinea americană. Ei continuă să reflecteze. Noi le-am explicat logica noastră şi vom continua să o facem'', a declarat Riabkov, potrivit agenţiei de presă ruse TASS, preluată de EFE.



Rusia s-a declarat deschisă ideii de a prelungi cu încă cinci ani acordul New START şi a punerii pe masă inclusiv a chestiunii armelor nestrategice, însă insistă ca negocierile să se desfăşoare fără ''condiţii preliminare'', scrie EFE, care adaugă totodată că Moscova doreşte ca şi preocupările sale să fie luate în calcul, cum ar fi sistemul de apărare antirachetă al SUA sau testele cu rachete de atac cu rază medie de acţiune.



''Toţi factorii (...) trebuie luaţi în calcul: noile tehnologii, crearea unui sistem global de apărare antirachetă al SUA, perspectivele lansării de arme de atac în spaţiu, apariţia sistemelor hipersonice de înaltă precizie şi cu rază lungă de acţiune ale SUA, plus alte chestiuni. Din păcate, ieri (luni - n.r.) nu am simţit că americanii sunt gata să accepte logica noastră, în favoarea unei prelungiri fără condiţii preliminare'', a declarat Riabkov agenţiei de ştiri RIA Novosti, citată de EFE.



Preşedintele american Donald Trump face presiuni pentru ca Beijingul să participe la un viitor acord care ar urma să fie încheiat pentru a înlocui tratatul bilateral ruso-american New START, încheiat în 2010 şi care urmează să expire la 5 februarie 2021. Noul START limitează numărul armelor strategice, la un maximum de 1.550 de focoase nucleare şi 700 de sisteme balistice - fie ele terestre, maritime sau aeriene - pentru fiecare din cele două mari puteri.