Negocierile dintre studenți și premier AU EȘUAT: Cu ce i-au surprins Viorica Dancila și Eugen Teodorovici

Președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Petrițor Laurențiu Țucă, a anunțat că discuțiile cu premierul Viorica Dăncilă la Guvern nu au ajuns la un rezultat concret, precizând că au fost rechemați marți, ora 14.00, la o nouă întrevedere.

Întrebat ce a declarat premierul, președintele ANOSR a spus că răspuns că: „Doamna Dăncilă a venit cu o propunere de a semna un protocol de colaborare între Guvernul României și Federațiile Studențești. Vom discuta mai multe la întâlnirea de marți”.

Citește și: Ultimă oră! Rareș Bogdan îl desființează pe Eugen Teodorovici: Ce nerușinare!

El a mai afirmat că reglementările privind bursele pentru studenți nu se va schimba în momentul de față.

„A participat și doamna ministru Andronescu la această discuție. Deși inițial am avut două puncte mari de discutat pe ordinea de zi, s-a ajuns la o dezbatere mult mai amplă pe sfera educațională. Am ajuns la o concluzie și anume faptul că situația burselor nu se va schimba și va rămâne în momentul de față la fel cum este reglementată. Am semnalat faptul că sunt situații în care universitățile nu cumulează și ne dorim să se reglementeze acest lucru cât mai repede la nivelul Universităților ca să poată studenții să cumuleze bursele sociale cu cele de performanță academică fără impedimente, deși legislația spune că se pot cumula prin autonomia universitară. Universitățile interpretează greșit și nu fac acest lucru”, a declarat președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Petrișor Laurențiu Țucă.

Citește și: Totul s-a aflat! Cine e femeia-jandarm care i-a dat cu spray direct în față suspectului de pedofilie

Președintele ANOSR a adăugat că „din păcate, pe partea de transport nu ne-a dat o concluzie exactă niciun reprezentant al Guvernului. Am fost rechemați marți, la ora 14 pentru o întâlnire pentru a concluziona pe zona de transport feroviar”.

El a adăugat că ministrul Eugen Teodorovici a propus un număr limitat de călătorii cu trenul, însă reprezentanții studenților nu au acceptat limitarea călătoriilor pe transportul feroviar.

Citește și: Florin Călinescu lovește din nou! Viorica Dăncilă, ținta ironiilor actorului

„Ministrul de Finanțe a venit și cu un număr de limitări de călătorii, nu le-am acceptat, a venit si cu 12 și cu mai multe, nu știu exact câte vor fi. Nu o să acceptăm o limitare de călătorii pe transportul feroviar. La fel, nici vârsta nu ar trebui să fie un impediment pentru că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere. Spre exemplu, România în momentul de față este ultima țară din UE cu privire la integrarea adulților în sfera învățământului superior”, a completat Petrișor Laurențiu Țucă.

El a precizat că ministrul Finanțelor nu a vrut să discute despre ce număr de vagoane are în prezent CFR, limitându-se la a spune doar că 20% din numărul total de călătorii cu trenul sunt ale studenților.

Citește și: Declarația controversată a Vioricăi Dăncilă! Poate cei din Piața Victoriei aveau dreptate, nu știu acest lucru, eram în concediu

„Deci ar trebui să avem cât mai multe facilități pentru a face cât mai atractiv sistemul educațional superior din România și să putem să atragem cât mai mulți studenți și ar trebui să îmbunătățim mecanismele pentru că acesta este un aspect pe care l-am transmis reprezentanților Guvernului: să nu uite că aceste mecanisme pentru îmbunătățirea aspectului vieții studenților le-au luat în această coaliție de guvernare. Nu cred că ar da dovadă de consecvență în acțiuni faptul că tot aceeași coaliție de guvernare ar ajunge la a anula sau a modifica o serie de mecanisme care s-au dovedit a fi bune pentru studenți până în momentul de față. Domnul Teodorovici nu a vrut să discutăm foarte multe despre numărul de vagoane pe care le are în momentul de față CFR. Am prezentat faptul că 20% din numărul total de călătorii sunt ale studenților și că CFR rulează cu un deficit de material rulant extraordinar de mare”, a mai spus președintele ANOSR.

Citește și: SURSE Klaus Iohannis a bătut palma în secret! Lovitură pentru Dan Barna – Mutarea care scoate din joc USR-PLUS-ul

Anterior întâlnirii cu studenții, la Guvern, ministrul Finanţelor a declarat că vrea să condiţioneze gratuitatea studenţilor la transportul feroviar de performanţa academică .

„De ce să nu fie încurajată situaţia la învăţătură? Să fie una foarte bună, fără restanţe, fără repetenţi”, a spus Eugen Teodorovici.

Citește și: Cutremur! Soțul blondei care vrea să-i fure fotoliul lui Klaus Iohannis părăsește o importantă funcție .