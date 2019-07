Negocierile dintre studenti si Guvern nu au avut niciun rezultat! Cand se vor relua

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anunt surprinzator facut de ministrul Finantelor. Eugen Teodorovici pregateste o strategie pentru a opri exodul fortei de b si mai ales al tinerilor care merg sa lucreze in afara tarii. Ministrul Finantelor are in plan un sistem de invatamant asemanator celui din Marea Britanie in care absolventii restituie banii pe care statul ii cheltuie pentru asigurarea studiilor. Iar suma va proveni chiar din salariul acestora. Eugen Teodorovici, declaratii de ultima ora! Ce se intampla cu gratuitatea studentilor, dar si cu taxele platite de angajatori Studentii ar urma sa semneze la inceputul facultatii un contract cu universitatile prin care sunt obligati sa restituie banii primiti de la stat pe perioada stu ...