Negocierile privind pozitia de procuror-sef european au fost ANULATE. Motivele, explicate de eurodeputatul Siegfried Muresan

Eurodeputatul Siegfried Muresan a afirmat miercuri ca negocierile privind pozitia de procuror-sef european programate pentru azi nu vor avea loc, atata timp cat Consiliul UE nu este flexibil. Daca negocierile nu sunt reluate pana in 18 aprilie, ele vor fi amanate pana dupa alegeri.

"Negocierile privind pozitia de procuror-sef european programate pentru astazi nu vor avea loc. Parlamentul European are o pozitie extrem de clara, stabilita ca urmare a unei audieri publice si ca urmare a doua randuri de voturi in doua comisii de specialitate. Nu are sens sa purtam negocieri atat timp cat Consiliul UE nu este flexibil. Candidatul sustinut de Parlamentul European are toate argumentele in favoarea sa: a fost situata pe primul loc in urma evaluarii facute de comitetul european de experti independenti, a devenit candidatul oficial al Parlamentului European ca urmare a unei audieri publice si a doua randuri de voturi transparente in cele doua comisii de specialitate, are sprijinul transpartinic venit din mai multe institutii europene si are opozitia oamenilor certati cu legea. Cu cat oamenii certati cu legea se opun mai mult, cu atat lumea democrata e mai puternic convinsa ca este candidatul potrivit", a declarat Siegfried Muresan, pentru MEDIAFAX.

Siegfried Muresan sustine ca negocierile vor fi amanate pana dupa alegerile europarlamentare din 26 mai, daca reprezentantii Consiliului nu vin la negocieri pana in 18 aprilie.

"Negocierile se vor relua cand Consiliul va arata flexibilitate. Mentionez ca joi, 18 aprilie, Parlamentul European isi sisteaza activitatea, urmand perioada de campanie electorala. Daca Consiliul nu vine la masa negocierilor pana pe 18 aprilie atunci negocierile se vor relua dupa alegerile europarlamentare. Estimez ca, dupa alegerile europarlamentare, prioritatea politica a Guvernului Frantei va fi alta, nu cea de a obtine functia de procuror-sef european. Ca atare, candidatul roman va fi intr-o pozitie mai buna dupa alegeri", a mai spus eurodeputatul.

Echipa PE si Consiliul UE ar fi trebuit sa aiba, miercuri, a patra runda de negocieri, cu privire la candidatii pentru sefia Parchetului European. Consiliul Uniunii Europene a reiterat, saptamana trecuta, sustinerea pentru numirea francezului Jean-Francois Bohnert in functia de procuror-sef european, anunta institutia, semnaland ca negocierile ar putea fi transferate viitoarei legislaturi a Parlamentului European.

In replica, echipa de negociere a Parlamentului European a cerut Consiliului UE, la cea de-a treia runda de negocieri sa nu cedeze in fata presiunilor Guvernului Romaniei si sa isi reconsidere pozitia fata de candidatul Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european.

In urma unui vot secret, in luna februarie, Comisia LIBE a selectat-o pe Laura Codruta Kövesi pe primul loc in lista de candidati pentru postul de procuror-sef european. Rezultatul a fost: Laura Codruta Kovesi -26 de voturi, Jean-François Bohnert (Franta) -22 voturi, iar Andrés Ritter (Germania)- 1 vot. Kovesi a fost preferata anterior si in Comisia CONT.

In schimb, in urma votului reprezentantilor permanenti ai statelor in Consiliul Uniunii Europene, Jean-François Bohnert s-a clasat pe primul loc pe lista pentru desemnarea procurorului-sef european, fiind urmat de Laura Codruta Kovesi, din Romania, si de germanul Andres Ritter.

