Negocierile UE-Marea Britanie pentru Brexit vor continua pana la jumatatea lunii octombrie

Uniunea Europeană şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relaţiile comerciale post-Brexit de săptămâna viitoare până la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din această săptămână dintre UE şi Londra, ultima programată, nu a reuşit să soluţioneze toate […]