Negoita, despre o eventuala intoarcere a lui Dragnea la conducerea PSD: ”Niciodata, nimic. Doar un camion sa conduca”

Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a exclus posbilitatea ca, in viitor, Liviu Dragnea sa se intoarca in PSD sau chiar la conducerea acestuia. Intr-o emisiune la Digi24, Negoita a spus ca fostul presedinte al partidului nu ar mai trebui sa conduca ”niciodata, nimic”.

Intrebat cum vede posibilitatea ca, dupa eliberarea din inchisoare, Liviu Dragnea sa se intoarca sa conduca iarasi PSD, Robert Negoita a spus: ”Niciodata, nimic. Doar un camion si undeva pe o autostrada, ca in oras nu am incredere in capacitatile lui”.

Negoita ii reproseaza lui Dragnea ca a condus autoritar partidul prin decizii luate in cadru informal, in cerc restrans, decizii influentata inclusiv de iubita fostului presedinte al PSD, Irina Tanase.

”Iubita domnului Dragnea nu stiu sa fi fost in conducerea partidului, dar am auzit ca era pe acolo, dadea chiar dispozitii”, a spus Negoita.

Acesta a relatat Dragnea a reusit sa controleze partidul, subminand autoritatea sefilor de organizatii care aveau o pozitie precara la conducerea filialelor judetene, prin faptul ca erau numiti interimar si Dragnea incuraja contestatari in interiorul fiecarei filiale.

”Cum dinamita Liviu Dragnea organizatiile… Cand Felix Stroe de la Constanta s-a pozitionat alaturi de Mihai Tudose, l-a chemat pe Horia (presedintele CJ Constanta, Horia Tutuianu) si i-a spus sa-l dea pe Stroe afara de la RAJA, regia de apa si canal din Constanta. Intre timp, domnul Stroe a pupat inelul, si-a cerut iertare si a jurat credinta si, cu o zi inainte de sedinta RAJA, domnul Horia a primit telefon sa anuleze sedinta. Acum intreb si eu: in ce masura mai pot colabora cei doi? Mai are domnul Stroe curaj sa se pozitioneze la partid?”, a relatat Robert Negoita.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.