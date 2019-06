Negrescu, despre nominalizarea comisarului european: Trebuie sa fie o persoana cu expertiza politica si un mesaj proeuropean asumat

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, a declarat marţi, pentru AGERPRES, că până în prezent nu au fost discuţii concrete despre nominalizarea viitorului comisar european din partea României şi că deşi, în principiu, după un mandat important se alocă un comisariat mai puţin reprezentativ, ţara noastră ar putea obţine în continuare un mandat cu influenţă.

"De principiu, la începutul lunii iulie urmează să aprobăm şi să votăm viitorul preşedinte al Parlamentului European şi, în acest context, urmează să se intensifice negocierile privind mandatele de comisari care revin fiecărui stat membru. În sensul acesta, eu cred că România trebuie să îşi fixeze o serie de obiective foarte clare, asumate de toţi actorii politici. Avem nevoie ca Executivul să fie foarte ferm în ceea ce ne fixăm ca obiectiv, să lucreze cu Parlamentul României, poate şi cu Administraţia Prezidenţială, în a obţine un mandat important pentru ţara noastră. Cred că pe perioada aceasta a verii trebuie să identificăm şi persoanele care pot ocupa un astfel de mandat, care pot, evident, reprezenta interesele României. Noi trebuie să nominalizăm acolo o persoană capabilă, bine pregătită, o persoană care îşi asumă mesajul proeuropean, o persoană care are relaţiile suficiente la Bruxelles cât să ajute România", a afirmat Victor Negrescu, reales europarlamentar la scrutinul din 26 mai.

El a adăugat că trebuie să fie o persoană care să aibă sprijinul Parlamentului, pentru că urmează să fie validată de Comisiile pentru afaceri europene şi care să fie propusă de Guvern.



"În momentul de faţă nu au fost discuţii concrete despre persoane. Au fost tot felul de nume vehiculate. Cel puţin în momentul de faţă, la nivelul Guvernului României, al arcului guvernamental, al majorităţii parlamentare, nu au fost discuţii concrete despre persoane. Există diferite nume care au fost vehiculate, dar eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine la criterii. Eu cred că Guvernul României are o sarcină foarte importantă în a identifica o astfel de persoană şi trebuie să identificăm, într-adevăr, o persoană care să facă cinste României şi, de ce nu, care poate fi reprezentativă pentru valorile acestei Preşedinţii a României la Consiliul Uniunii Europene", a declarat fostul ministru.



Victor Negrescu a mai spus că pentru a obţine un mandat "cât mai important, cât mai influent", România trebuie să nominalizeze o persoană cu expertiză politică, dar, în acelaşi timp, o persoană care are un mesaj şi un discurs proeuropean asumat, ferm, demonstrabil.



"Acum, de principiu, după mandate importante, se alocă ţărilor care au avut astfel de mandate comisariate mai puţin reprezentative, dar eu cred că, dat fiind profilul României, putem în continuare să obţinem un mandat cu influenţă. Îmi place să cred că România are o serie de direcţii importante, de exemplu, ceea ce înseamnă politicile europene în domeniul dezvoltării infrastructurii, ceea ce înseamnă politica digitală (...), avem câteva direcţii pe care România şi le-ar putea asuma şi ar putea să convingă partenerii europeni să ne ofere aceste responsabilităţi. Profilul persoanei, numele persoane, CV-ul persoanei, reputaţia persoanei la nivel european, toate acestea reprezintă criterii esenţiale în nominalizarea şi identificarea persoanei pentru a ne asigura că avem un portofoliu cât mai important pentru România", a conchis Victor Negresc