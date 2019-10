Nelson Mondialu vorbeste despre "manevrele" facute de Bianca in emisiunea Puterea Dragostei: "Vrea sa-l dea afara si ea merge in continuare"

Nelson Mondialu a vorbit intr-un live despre "manevrele" pe care le-ar face Bianca de la Puterea Dragostei.

Nelson Mondialu este de parere ca ea ii interzice anumite lucruri lui Livian pentru ca acesta sa nu respecte regulile emisiunii si sa ajunga la eliminare.

"Sa nu mai spunem de faptul ca, atunci cand Lobo a primit pedeapsa sa danseze cu Ligi, cu fata respectiva, cu fata respectiva, danseaza. Bianca a dansat cu None atunci cand a avut ocazia. Erau transpirati amandoi.

Oconasul meu a stat si a suferit. Mergi si danseaza, nu e problema, dar nu interzici tu baiatului meu sa danseze cu alta fata. Manevra, sa-l dea afara si ea mere in continuare, pe partea cealalta", a spus Nelson Mondialu intr-un live.

Livian, fiul lui Nelson Mondialu, are o relatie cu Bianca Comanici, castigatoarea primului sezon Puterea Dragostei

Bianca Maria Camanaci este o tanara constanteanca de 19 ani, romantica si sigura pe ea. Bianca provine dintr-o familie numeroasa, mai are doi frati si o sora. Ii plac plimbarile lungi sub clar de luna si are o slabiciune pentru parfumurile fine.

S-a inscris la "Puterea Dragostei" pentru ca spera sa intalneasca baiatul perfect pentru ea: matur, cerebral, sincer si inteligent. Este foarte pretentioasa la capitolul "partener" asa ca barbatul perfect trebuie sa stie ce vrea de la viata, dar sa nu isi neglijeze fizicul. Acesta trebuie sa aiba un corp armonios si atletic.

