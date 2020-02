Tatăl lui George Burcea a rupt tăcerea după ce fiul său l-a acuzat de violență domestică. Socrul Andreei Bălan a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România. (CITEȘTE ȘI: SOCRUL ANDREEI BĂLAN SE CĂIEȘTE DUPĂ CE ȘI-A UCIS CONCUBINA) „Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, […]

The post Nelu Burcea appeared first on Cancan.ro.