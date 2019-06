Nelu Curca din serialul „La Bloc” spune adevarul dupa ce s-a scris ca s-a calugarit. De ce a aparut in haine preotesti

Actorul Mihai Coada, cunoscut publicului din serialul „La Bloc” datorita personajului Nelu Curca, a apucat calea credintei, apropiindu-se din ce in ce mai tare de cele sfinte.

Actor a fost fotografiat in haine preotesti cu ceva timp in urma, iar de acolo a aparut zvonul ca s-a calugarit.

Mihai Coada a acordat un interviu pentru presamil.ro, in care a explicat cum sta de fapt situatia dupa ce s-a scris ca a luat calea bisericii.

„Cineva a postat pe internet un cantec de muzica psaltica interpretat de noi, strana de la Manastirea Turnu, purtand rase. De ce imbracati in rase? Rasa este un canon al nostru, pe care trebuie sa-l facem.

Am fost invitati de cateva ori intr-un spectacol pe care Dan Puric il tinea undeva in Bucuresti, la Sala Rapsodia, in preajma Craciunului. Costumele de scena au fost rase calugaresti. Dupa aceste spectacole, am primit canon sa cantam la strana imbracati astfel.

Dupa postarea de pe internet, a aparut pe un post de televiziune: Senzational! Nelu Curca din serialul La Bloc s-a calugarit! De aici a inceput confuzia…

Asadar, sunt doar un mirean (n.r. Persoana care nu face parte din cler, laic, profan) pacatos, intors la Dumnezeu, care merge la Manastirea Turnu. Incetul cu incetul, cu spovedanie, impartasanie, cu muzica la strana, am intrat in aceasta viata a manastirii, devenind foarte dependent de ea”, a declarat el.

„Sper sa clarificati pentru cititorii dumneavoastra ca sunt un mirean pacatos, intors la Dumnezeu, care slujeste la strana, intr-o manastire”, a mai spus actorul.

„Lunea tin post pentru ingerul pazitor si, duminica seara, fac canonul de multumire pentru sfantul inger pazitor. Singurul prieten adevarat al omului, de fapt, este ingerul pazitor, pe care il ai permanent alaturi de tine, de la botez pana la moarte si dincolo”, a adaugat Mihai Coada.

