Nelu Iordache, achitat in dosarul Transalpina. Decizia este definitiva

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), in dosarul Transalpina, in care acesta era acuzat de instigare la abuz in serviciu si de fals in inscrisuri. Iordache a fost trimis in judecata in acest dosar in anul 2014, iar decizia este definitiva.