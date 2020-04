Nelu Tataru, acuzat ca ignora nevoile judetului Timis, unde sunt mai multe cazuri de coronavirus. Acuzatii si la Prefectura

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care s-a aflat miercuri in judetul Timis si care nu s-a interesat de situatia din comuna Sacosu Turcesc unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, iar Primaria a fost inchisa, in timp ce primarul a solicitat intrarea in carantina a localitatii.