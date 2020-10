Nelu Tataru afirma ca isi doreste sa continue activitatea ca ministru al Sanatatii si dupa alegerile din 6 decembrie

Nelu Tătaru afirmă că îşi doreşte să continue activitatea ca ministru al Sănătăţii şi după alegerile din 6 decembrie pentru a continua reforma în sistemul medical. În legătură cu alegerile, ministrul Sănătăţii consideră că acestea pot avea loc, întrucât momentul efectiv al votului este ”unul dintre cele mai securizate”, însă trebuie gestionată cu atenţie perioada de dinainte şi după vot, potrivit news.ro.

Nelu Tătaru a fost întrebat, luni seară, la B 1 TV, dacă doreşte să continue ca ministru al Sănătăţii şi după alegerile din decembrie şi a afirmat: ”Noi avem de făcut o reformă în sistemul ăsta medical şi cred că anii următori şi, dacă mă întrebaţi pe mine, primul an, trebuie făcută această reformă. Avem patru ani de zile fără niciun tip de alegeri... (...) Vom avea nişte alegeri, vom vedea nişte rezultate. Personal, mi-aş dori să continui o reformă pe care consider că am început să o facem încă de pe timpul acestei pandemii”.

El a precizat că, deşi ”a venit politica peste noi”, va rămâne ”acel profesionist” cât timp va deţine funcţia de ministru al Sănătăţii.

În ceea ce priveşte organizarea alegerilor, ministrul Sănătăţii afirmă că nu momentul votului este unul care ridică probleme, ci ceea ce se întâmplă înainte şi după ziua alegerilor.

”La fel ca şi momentul şcolii, momentul votului, efectiv al votului este unul dintre cele mai securizate. Ce facem până la vot, ce facem după vot şi cum sărbătorim seara, într-adevăr, sunt momente destul de importante. Aici ar trebuie să gestionăm altfel lucrurile. Faptul că avem o componentă de şase săptămâni, cât mai avem, politică, suprapusă peste o pandemie cu tot felul de idei, cu tot felul de curente, cu tot felul de instigări, ne face să înţelegem că momentul politic trebuie să fie atunci când este pentru a termina acest moment”, a mai afirmat Tătaru.

Alegerile parlamentare sunt programate în 6 decembrie. Nelu Tătaru candidează pentru Camera Deputaţilor, fiind primul pe lista PNL Vaslui.