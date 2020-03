Nelu Tataru anunța ca demareaza testarea tuturor bucureștenilor: 'Va incepe de saptamana viitoare, cu personalul medical'

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, în direct la Digi24, cum se va face testarea în masă, în București, și cine vor fi primele persoane care vor afla dacă sunt sau nu infectate.

"Este un proiect prin care se urmărește testarea în marile aglomerări urbane. S-au mai primit aparate Real Time PCR și se vor aceste testări, etapizat.

Citește și: Dr Alexandru Rafila: Probabil spre sfârștiul lunii aprilie se va ajunge la mii de cazuri zilnic!

Capacitatea se mărește săptămânal. Va începe de săptămâna viitoare, cu personalul medical. Se trece apoi la testarea populației, în fiecare cartier în parte. Vom testa prima dată persoanele vârstnice și cu morbidități", a declarat Nelu Tătaru.

Declarațiile lui Tătaru vin după ce ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a afirmat că a pregătit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru un program inovativ prin care să fie testaţi pentru coronavirus toţi cetăţenii din Bucureşti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din uşă în uşă. Pe de altă parte, primarul general Gabriela Firea spune că a discutat tot cu profesorul Streinu-Cercel, iar în câteva zile 12 maşini ecologice vor merge ţintit la bucureştenii cu vârsta de peste 65 de ani sau cu boli cronice, pentru a-i testa.

Costache a declarat, la Adevărul Live, că în momentul de faţă sunt foarte multe contracte de achiziţie şi săptămâna viitoare speră să avem şi foarte multe teste disponibile la nivel naţional.

Întrebat când vor ajunge kiturile din Coreea de Sud, Costache a spus că este vorba despre circa 180.000, care trebuie să ajungă în această săptămână.

"Sunt undeva în jur de 180.000, care trebuie să ajungă, cel tarziu, până la sfârşitul acestei săptămâni. Contractul este mult mai mare şi pe lângă iniţiativa Unifarm în Coreea de Sud sunt şi alte piste. Dorinţa noastră şi necesarul pe care l-am indentificat în momentul de faţă este undeva până în minimum 2 milioane, maxim 5 milioane de teste. Acesta este primul necesar la nivel naţional. Astăzi am pregătit un protocol cu domnul profesor Streinu-Cercel, care va fi validat, şi dorim să implementăm un program inovativ, de tipul celor din Coreea de Sud, şi să testam toţi cetăţenii din Bucureşti, cu echipe mobile de testare door to door", a afirmat Victor Costache.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, la Antena 3, că în câteva zile 12 maşini ecologice puse la dispoziţie de Primărie vor merge la bucureştenii de peste 65 de ani şi la cei cu boli cronice pentru a-i testa.

"Zilele acestea am discutat cu domnul profesor Streinu-Cercel, cel care este managerul Institutului de Boli Infecţioase şi Tropicale Matei Balş, şi l-am întrebat ce am mai putea să facem, având în vedere că Bucureştiul este cea mai mare aglomerare urbană şi aici e un pericol foarte mare de răspândire rapidă şi în masă a coronavirusului. După aceste zile de analiză, chiar aseară (...) am intrat în dialog din nou cu domnul profesor Streinu-Cercel, care a şi pregătit o strategie pe care să o aplicăm în câteva zile la nivelul municipiului Bucureşti. Am pus primele baze ale acestei operaţiuni de sănătate publică, şi anume Primăria Capitalei, prin Compania de Management al Traficului, a dus astăzi, cu titlu gratuit, la Matei Balş 12 maşini ecologice. Va fi prima flotă pusă în mişcare, astfel încât medici să meargă la bucureşteni pentru a realiza aceste teste de coronavirus de tip nou", a afirmat Firea.

Ea a spus că operaţiunea va fi coordonată de Streinu-Cercel.

"Dorim (...) să ni se transmită într-un timp foarte scurt care sunt persoanele care au depăşit 65 de ani, cu adresa acestora, exact unde locuiesc aceste persoane. Practic în câteva zile cele 12 maşini, care vor avea şi un medic infecţionist sau epidemiolog, vor merge ţintit, în primul rând, la persoanele de peste 65 de ani şi la persoanele cu afecţiuni cronice. Sunt 483.000 de persoane peste 65 de ani în Bucureşti. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei achiziţionează teste şi kit-uri. Sunt convinsă că vom avea şi susţinerea DSP", a mai spus Firea.

Potrivit datelor anunţate miercuri, la ora 13.00, numărul total al cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus a ajuns la 906, fiind diagnosticate alte 144 de persoane în ultimele 24 de ore. La ATI, erau internaţi 18 pacienţi, din care 8 în stare gravă.

Până la aceeaşi oră, la nivel naţional, au fost prelucrate 14.466 de teste, din care 646 în unităţi medicale private.