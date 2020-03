NELU TATARU, anunt de ultima ora: „Scenariul 4 se apropie” / Cand va fi varful EPIDEMIEI / Ce prevede noua Ordonanta Militara

Noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca Romania se pregateste pentru scenariul 4 al crizei de coronavirus. Oficialul a vorbit si despre cazul Suceava, unde a constatat „un cumul de nereguli”, dar si despre batranii de peste 65 de ani, care nu vor mai putea iesi deloc din locuinta, daca situatia o impune si acest demers ar fi pentru binele lor.

Tataru a declarat ca varful epidemiei de coronavirus in Romania este asteptat in partea a doua a lunii aprilie, cand numarul romanilor infectati va ajunge la 10.000 de cazuri.

”Vor fi si cazuri grave. 10.000 de cazuri, dar depinde cum ajungem la aceasta cifra. Daca ajungem repede si avem cazuri care sufoca sistemul, va fi un pic dificil pentru starile critice. Daca avem o urcare lenta, atunci ii vom putea trata pe cei aflati in spitale si putem interna si alte cazuri noi.

Mentionez ca ne apopiem de Scenariul 4, de peste 2.000 de cazuri confirmate, in care cazurile usoare si medii vor fi tratate acasa, iar cazurile si cele critice vor fi tratate in spital, in sectiile de boli infectioase si la ATI, sub supraveghere”, a explicat ministrul Sanatatii la Realitatea Plus.

”Am fost la Suceava, acolo a fost un cumul de nereguli, culminand cu pierderea sirului anchetei epidemiologice. Testarea era privita ca un leac. In aceste conditii, am avut o transmitere comunitara accentuata, care s-a transmis mai ales in mediul spitalicesc. A fost un deficient si in managementul acelei unitati, proceduri care nu au fost instituite, am avut o ancheta care s-a impotmolit la un moment dat si toate acestea au dus la o pierdere de sub control a acestor investigatii si am avut o transmitere comunitara accentuata. In aceasta saptamana am realizat o dezinfectie a spitalului, o reorganizare a unitatii de urgente. Astazi, am evacuat de la Maternitatea Suceava trei nou nascuti si au fost dusi la Maternitatea Giulesti din Capitala, ca spitalul sa devina unitate pentru covid, alaturi de sectia de boli infectioase care este pavilionara in apropierea acestui spital”, a spus ministrul, referitor la cazul de la Suceava.

Se pregateste o noua ordonanta militara

”Fiecare minister vine cu aportul sau la aceste intalniri. Noi, cei de la Ministerul Sanatatii, am propus algoritmi de testare, sa ducem la domiciliu cazurile usoare si medii in Scenariu 4, care se apropie. Propunem ca medicii care sunt asimptomatici, dar sunt infectati cu coronavirus, sa ramana in spitale sa trateze pacientii infectati cu coronavirus. Avem mai multe facilitati pe care vrem sa le cerem prin ordonanta si pentru unitatile sanitare, sa se poata angaja fara concurs, sa se poata mari organigramele la DSP-uri si alte aspecte care se pot face printr-o ordonanta militara”, a mai spus Nelu Tataru.

Tataru a recunoscut ca in noul document se pune problema sa nu mai iasa din casa cei peste 65 de ani si cei cu boli asociate, despre care stim ca faciliteaza evolutia coronavirusului. ”Exista si aceasta propunere. In functie de evolutia pandemiei in Romania, le vom pune in practica”, a declarat proaspatul ministrul al Sanatatii.

