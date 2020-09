Nelu Tataru: Astazi numaram 1.713 cazuri noi in contextul in care au fost raportate si cazuri de pe zilele anterioare

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca numarul de 1.713 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 include si cazuri neraportate din zilele anterioare. El recomanda pastrarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, in conditiile in care exista focare in derulare aparute in urma unor evenimente private, in spitale, institutii publice sau la agenti economici.