Nelu Tataru: Au fost extinse zonele rosii la nord-estul Frantei si regiunea Madrid, iar zonele galbene la restul localitatilor din Franta, Germania si Spania

Secretarul de stat Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca au fost extinse zonele rosii si la nord-estul Frantei si la regiunea Madrid, iar in zonele galbene se afla celelalte localitati din Franta, Germania si Spania.

Persoanele care vin din zonele rosii intra in carantina, in centre speciale, iar cele care vin din zonele galbene vor fi izolate la domiciliu.

Nelu Tataru a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca dupa ce a fost un aflux al romanilor veniti din Italia, autoritatile se asteapta la o crestere a romanilor care vin din alte zone.

“La nivelul municipiului Bucuresti am suplimentat cu un numar de epidemiologii, precum am suplimentat chiar dubland si pe cei din punctele de frontiera. Am avut un aflux al cetatenilor romani intorsi din Italia, ne pregatim pentru un aflux al cetatenilor veniti din celelalte zone. Tin sa mentionez ca in aceasta dimineata la nivelul Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica a decis extinderea zonelor rosii, in nord-estul Frantei si regiunea Madrid, precum si zonele galbene la tot ce inseamna restul localitatilor din Franta, Germania si Spania”, a spus secretarul de stat.

El a precizat ca persoanele care vin din zonele rosii intra in carantina, iar cele din zonele galbene, in izolare la domiliciu.

“Cei care se vor intoarce din zonele rosii pe care le gasim pe siteul INSP precum si la Tel-Verde le putem afla, vor fi introdusi in carantina. Cei care vin din zonele galbene vor fi introdusi in izolare voluntara la domiciliu. Tin sa mentionez aceste lucruri tocmai pentru a evita aglomeratia, neintelegerea de la punctele vamale sau neintelegerea in contactul cu epidemiologii nostri”, a explicat Nelu Tataru.

De altfel, pentru a reduce aglomeratia de la punctele de trecere a frontierei, au fost sulimentati medicii din aceste zone, in special la Bors si Nadlag, unde s-a inregistrat aglomeratie.

Toate persoanele care intra in tara din aceste zone trebuie sa treaca de controlul epidemiologic.

