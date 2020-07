Nelu Tataru: Avem 840 de paturi in Terapie Intensiva, cu tot ceea ce este necesar. In acest moment, 112 din 377 de pacienti sunt intubati

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 112 pacienti dintre cei 377 internati in sectiile de Terapie Intensiva sunt intubati in acest moment. IN total, exista 840 de lcuri la TerapieIntensiva, dotate cu tot ce este necesar si se cauta solutii pentru identificarea altori locuri. La randul sau, premierul Ludovic Orban a cerut sa fie pregatita "o noua linie de aparare, in cazul in care creste numarul de pacienti".