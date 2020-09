Nelu Tataru: Cantareața fotomodel nu este angajata la minister, nu are contract de munca

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri, la Craiova, referitor la informaţiile apărute în spaţiul public despre angajarea în minister a unei tinere cântăreţe fotomodel, că aceasta nu are contract de muncă cu Ministerul Sănătăţii şi nu este angajata instituţiei.

"Am sesizat-o şi eu din presă, noi nu avem până în acest moment niciun contract de muncă semnat pe acest nume, niciun ordin de ministru. Am deschis, este deja o anchetă internă la Resurse Umane, să evaluăm cele sesizate de dumneavoastră. Nu este angajată la Ministerul Sănătăţii. Nu are contract de muncă, nu are niciun ordin de ministru semnat. De aceea văzând acele imagini, am dispus o anchetă internă la Resurse Umane, să verifice acele legitimaţii, dacă sunt false sau nu", a spus ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătății a angajat o cântăreață și fotomodel pentru a se ocupa de gestionarea Spitalelor Regionale. La doar 24 de ani, Codruța Elena Filip a fost angajată fără concurs pe funcția de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister, informează Newsweek România.