Nelu Tataru: Cazurile usoare de COVID si cele fara simptome raman acasa. Ce spun medicii de familie

Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele uşoare se vor trata acasă, sub supravegherea medicului de familie, începând de săptămâna viitoare, a anunţat, joi, ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru. Tătaru a mai precizat însă, că atunci când simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi duşi la spital. "Avem o ordonanță de urgență […]