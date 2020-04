Nelu Tataru da exemplu o maternitate care devenise focar: 'Erau 47 de nou-nascuti. Ei sunt testati, testate si mamicile, teste negative'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a vizitat, joi, Maternitatea Odobescu din Timişoara şi spune că erau 47 de nou-născuţi, care au fost testaţi, la fel şi mămicile, iar testele au fost negative. Ministrul a apreciat că lucrurile ”sunt în regulă” la această maternitate potrivit news.ro.

Nelu Tătaru a spus, după vizita pe care a făcut-o joi la Timişoara, că a văzut că tot corpul medical este bine ancorat în ceea ce înseamnă patologia Covid-19.

Citește și: Vor apărea noi reguli! Cum vor arăta restaurantele atunci când vor fi redeschise

“Am revenit la Timişoara. Am fost la maternitatea Odobescu să văd starea de fapt astăzi şi lucrurile erau în regulă. Am revenit la Boli Infecţioase tocmai pentru a vedea atmosfera care acum două săptămâni când am fost era una pozitivă, astăzi este şi mai pozitivă. Mă bucur să pot vedea corpul medical atât de dedicat şi atât de bine aşezat şi ancorat în tot ceea ce înseamnă patologia Covid”, a afirmat Nelu Tătaru.

El a spus că la Maternitatea Odobescu nu mai există niciun caz de coronavirus în rândul mamelor şi nou-născuţilor.

“În acest moment la Odobescu erau 47 de nou-născuţi. Ei sunt testaţi, testate şi mămicile, teste negative”, a spus ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că a fost mulţumit de ceea ce a găsit la Maternitatea Odobescu şi că va reveni peste o săptămână sau două pentru a vedea dacă se menţine această situaţie.