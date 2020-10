Nelu Tataru: De saptamana viitoare, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, 15 octombrie 2020, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, cazurile grave urmand sa fie spitalizate.