Nelu Tataru, despre medicamentul Euthyrox: "Distribuitorii prefera sa mearga in tari unde sunt preturi mai mari"

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, intrebat la Alba Iulia despre discontinuitatea care persista in aprovizionarea farmaciilor cu Euthyrox, ca ar fi in Romania cantitatile necesare, dar ca distribuitorii prefera sa mearga in alte tari, unde medicamentul costa mai mult, mentionand ca ar putea fi luata in calcul o crestere a pretului.