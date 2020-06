Nelu Tataru, despre petrecerea de ziua lui Orban: Stia ca nu este in regula

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat, sâmbătă, că a avut o discuţie strict profesională cu premierul Ludovic Orban în legătură cu fotografia apărută de la petrecerea de ziua acestuia, iar şeful Guvernului "şi-a asumat şi a răspuns" pentru lipsa purtării măştii în Palatul Victoria.

Citește și: Lovitură de teatru în PSD: Frans Timmermans se va implica în campaniile electorale ale partidului .

"Premierul şi-a asumat acest lucru. Ştia că nu este în regulă. Îşi asumă o greşeală unui moment particular din viaţă. A fost o discuţie strict profesională a unui ministru al Sănătăţii cu un prim-ministru. A fost un moment în care a fost un regret, asumarea acelui moment şi a considerat că trebuie să şi răspundă", a susţinut, sâmbătă, ministrul Tătaru, într-un interviu la Digi 24.

Întrebat dacă l-a afectat imaginea de la Guvern, Tătaru a răspuns că nu a fost de acord cu acel instantaneu.

"Nu este o imagine cu care să fiu de acord. Sunt cel care de trei luni, zi de zi, propovăduiam crezând şi cred în continuare, în această distanţare, în portul măştii, în dezinfecţia la intrarea într-o incintă, în dezinfecţia după orice gest, suflarea nasului, sau unde am avut suprafeţe sau spaţii comune. Râmân în continuare acelaşi adept, indiferent de anumite momente şi anumite locaţii", a mai spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a confirmat marţi seară, la TVR 1, că a fost la ziua premierului Ludovic Orban, însă numai la început, menţionând că a fost "un moment regretabil, la ziua unei persoane, într-un context în care cineva încearcă să şteargă nişte realizări". "Am fost la început, l-am felicitat pe premier, nu am stat prea mult, am plecat. Găsesc că este un moment regretabil, la ziua unei persoane, într-un context în care cineva încearcă să şteargă nişte realizări. Nu sunt nici fumător, nici băutor", a afirmat Tătaru.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că după apariţia fotografiei în care fuma şi nu purta mască la Palatul Victoria a fost amendat la iniţiativa lui.

"A fost un comisar care recunosc că (a venit) oarecum şi la iniţiativa mea, adică la iniţiativa mea. Nu m-am autodenunţat. Odată ce a apărut această fotografie pe care eu am recunoscut-o, ea în sine reprezintă o probă a faptului că am încălcat legea şi că am comis două contravenţii şi am spus că mi se pare normal să plătesc amenda şi am plătit amendă maximă. La amendă e o regulă, cu cât omul are o funcţie mai înaltă, deoarece este responsabil, cu atât amenda trebuie să fie mai mare. A venit agentul, mi-a întocmit proces-verbal, am semnat procesul-verbal, după aceea m-am gândit cum să plătesc. Puteam să plătesc prin CEC dar era sâmbătă, nu era nicio sucursală deschisă şi atunci am avut varianta să plătesc prin ghiseul.ro şi am plătit online, prin ghiseul.ro", a spus Orban la Digi 24.

El a mai menţionat că fotografia în care fuma la Palatul Victoria a fost promovată asiduu de PSD, care a folosit ocazia de a-i cere demisia.