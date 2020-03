Nelu Tataru, despre proiectul testarii de Covid-19 a bucurestenilor: Se va face daca si-l asuma Primaria Capitalei

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca ministerul sau nu va cheltui bani pentru testarea pe un esantion din Bucuresti pe care intentioneaza sa o deruleze in Primaria Capitalei impreuna cu Institutul de Boli Infectioase 'Matei Bals' si Institutul National de Sanatate Publica (INSP), care poate fi realizat numai in masura in care si-l asuma Primaria Capitalei.