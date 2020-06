Nelu Tataru, despre starea de alerta: „Mi-e greu sa cred ca vom avea relaxare dupa 15 iunie”

Starea de alertă ar putea fi prelungită după 15 iunie, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. El a spus că deciza are la bază trei variabile: existența transmiterii comunitare, evoluția epidemiei și apariția noilor focare. Duminică a fost a treia zi la rând când s-a înregistrat un număr mare de noi cazuri. Au fost confirmate […] The post Nelu Tătaru, despre starea de alertă: „Mi-e greu să cred că vom avea relaxare după 15 iunie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.