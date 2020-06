Nelu Tataru, dupa ce Romania a inregistrat cel mai mare numar de infectari de COVID-19 din ultima luna. La ce trebuie sa ne așteptam

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a reacționat după ce ieri au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire. Ministrul a explicat luni, la Digi24, de ce a crescut numărul de cazuri și la ce trebuie să ne așteptăm.

A fost actualizat! Ghidul pentru Starea de Alertă cuprinde noi măsuri

„Da, gândiți-vă că am avut două weekenduri la rând, două weekenduri mari de vineri până luni seara, și am avut și o aglomerare populațională în diferite zone ale țării, s-a trăit acea senzație e libertate, am avut o accentuare a transmiterii comunitare, nu exponențial deocamdată, dar am avut o creștere. (...) Acum, noi ne pregătim de astăzi la a treia sesiune de relaxări și trebuie să ne gândim că în următoarea perioadă va mai crește, dar controlabil, numărul de cazuri. Sunt zile de exemplu ca ieri, duminica, în care am avut recoltări mai puține, s-ar putea să avem azi o scădere a numărului de cazuri noi. Dar, urmează să evaluăm săptămâna trecută și urmează să ne pregătim de al treilea val de relaxări în săptămâna care urmează”, a spus Nelu Tătaru.