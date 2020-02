Nelu Tataru face apel la calm in ceea ce priveste coronavirusul si indeamna la preventie, nu la panica

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru a făcut, joi, un apel la calm în ceea ce priveşte coronavirusul, îndemnând "la prevenţie şi nu la panică". "Mesajul pe care vrem să-l dăm astăzi (...) este cel de calm, este cel al unor procedee şi protocoale pe care noi le-am stabilit în urmă cu şase săptămâni şi este cel al unui îndemn la prevenţie şi nu la panică", a precizat Tătaru, într-o declaraţie de presă la sediul Ministerului Sănătăţii. El a adăugat că nu este necesar ca cetăţenii să-şi schimbe modul de viaţă. "Nu este nevoie să aglomerăm supermarketurile, nu este nevoie să ne panicăm toate rudele din străinătate sau din ţară", a punctat Tătaru. Acesta a explicat procedurile de urmat în cazul celor aflaţi în carantină sau izolaţi la domiciliu. "Dacă persoanele intră în carantină, atunci aceste persoane sunt îngrijite de autorităţile locale, primesc hrană, primesc tot ce le este necesar. Dacă persoanele intră în izolare voluntară la domiciliu, atunci o dată pe zi una dintre aceste persoane, dintre membrii familiei, poate ieşi să facă aprovizionarea. Aceste persoane care se află în carantină sau care se află în izolare voluntară la domiciliu primesc concedii medicale. Există legislaţia, atât cea stipulată de Ministerul Sănătăţii, cât şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pot primi acest concedii medicale", a subliniat oficialul Ministerului Sănătăţii. Potrivit lui Tătaru, prevenţia înseamnă că oamenii trebuie să înţeleagă că regulile rămân aceleaşi ca pentru o infecţie gripală şi ele trebuie respectate. "Dacă am spus că transformăm panica într-o prevenţie, trebuie să înţelegem că regulile rămân aceleaşi ca pentru o infecţie gripală, pe care trebuie să le respecte. Nu aglomerăm nici spitalele, nici unităţile de primire urgenţă, avem un medic de familie cu care, poate, cu această ocazie, se strânge şi legătura şi acesta împreună cu persoanele afectate, dacă au o simptomatologie, decid dacă se prezintă la spital sau nu", a arătat secretarul de stat. Totodată, el a anunţat că cetăţenii pot apela Tel Verde - 0800 800 358, număr ce a fost deschis la Institutul Naţional de Sănătate Publică, menţionând că nu este un număr de urgenţă, ci de informare. "Cetăţenii trebuie să fie informaţi, iar în acest context, la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică s-a deschis un Tel Verde - 0800 800 358 - la care oricine poate apela. Nu este un număr de urgenţă, este un număr de informare tocmai pentru această prevenţie. Ne bucură faptul că de când am dat drumul acestui Tel Verde au început să curgă informaţiile, dar ne bucură că am reuşit să liniştim cam tot ce a însemnat panică rămânând ca în următoarele zile specialişti să apară pe tot ceea ce înseamnă media - comunicare pentru a explica ce înseamnă infecţia cu coronavirus", a mai precizat Tătaru. AGERPRES /(A-autor: Sorinel Peneş, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Adrian Streinu-Cercel: Persoana din Gorj infectată cu coronavirus este bine; avem de-a face cu un purtător