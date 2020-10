Nelu Tataru face un nou apel catre populatie pentru respectarea regulilor sanitare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a făcut un nou apel către populaţie, miercuri, să respecte regulile sanitare, subliniind că pandemia de COVID-19 nu se tranşează în spital, ci pre-spital.

"Vedem că nu se respectă reguli. Totuşi, vedem că lumea are o atenţie relativ sporită spre ce se întâmplă la alte evenimente. Haideţi să încercăm în acest moment, eu ştiu, de cumpănă, dacă vreţi, să reaşezăm o abordare a tot ce înseamnă respectarea unor reguli. Sistemul este cel care ne va da şi capacitatea. Suntem întrebaţi de multe ori noi, corpul medical, care ar fi limitele. Am primit şi 200, primim şi 1.000, primim şi 2.000, primim şi 3.000 de pacienţi pe zi. Dar haideţi să vedem dacă acea componentă de prevenţie este cea care poate face diferenţa. O repetăm de fiecare dată: nu se tranşează această pandemie în spital. Această pandemie se tranşează în pre-spital", a declarat Tătaru, la Palatul Victoria.El a adăugat că, prin respectarea regulilor, numărul de cazuri de infecţii cu SARS-CoV-2 se va reduce, deoarece transmiterea comunitară va scădea."Există într-adevăr focare în centrele de bătrâni, în centrele de copii, există într-adevăr focare în unităţile sanitare, există într-adevăr focare în acele, eu ştiu, întreprinderi sau agenţi economici, dar haideţi să vedem de unde pleacă acele focare. Avem evenimente care nu sunt complet supravegheate sau nu se respectă anumite reguli, avem un transport în comun în care putem vedea, la fel, că nu se respectă reguli. Aici avem acele zone infectante. Haideţi să tratăm un pic mai serios aceste lucruri şi o să vedem că în evoluţie vom avea o scădere a numărului de cazuri noi", a susţinut ministrul Sănătăţii.Potrivit acestuia, restricţiile impuse din nou de autorităţi la nivelul unor judeţe şi al Capitalei îşi vor arăta efectele după 10 - 14 zile, cu condiţia ca populaţia să respecte aceste reguli."Haideţi să fim cu toţii solidari şi să ajungem acolo unde speram să ajungem la începutul lunii iunie. Acest număr de cazuri - aproape 3.000 de cazuri - nu este apărut în septembrie, nu este apărut din august. Avem şapte luni de zile în care gestionăm o pandemie în care încercăm, prin anumite reguli, să scădem transmiterea comunitară. Suntem într-un moment în care fiecare dintre noi avem o componentă la care trebuie să contribuim. Guvernul, sistemul sanitar, ministerele sunt cele care gestionează din punct de vedere administrativ, alături de administraţiile locale. Populaţia civilă este cea care previne, având o normă şi nişte precauţii de respectat. Suntem într-un moment pe care fiecare trebuie să îl gestionăm în mod particular, suntem într-un moment în care fiecare trebuie să conştientizăm că doar de noi depinde viitorul sănătăţii acestei naţiuni", a explicat Nelu Tătaru.Grupul de Comunicare Strategică a anunţat miercuri 2.958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional.