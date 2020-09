Nelu Tataru: Guvernul pregatește o ordonanța pentru concediile medicale din vidul legislativ

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat joi, la Brăila, că se află în pregătire o hotărâre de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date în perioada celor două săptămâni de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID-19, transmite Agerpres. “Se pregăteşte o hotărâre de guvern în acest sens. Casa (n.r. CNAS) a […] The post Nelu Tătaru: Guvernul pregătește o ordonanță pentru concediile medicale din vidul legislativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.