Nelu Tataru, mesaj la 5 ani de la Colectiv. "Avem tot 23 de paturi pentru pacientii arsi si suntem nevoiti sa cerem ajutor in afara tarii"

Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a cinci ani de la tragedia de la Clubul Colectiv. Ministrul sustine ca lucrurile s-au schimbat mult prea lent in sistemul sanitar sau deloc. De exemplu, tara noastra are tot 23 de paturi disponibile pentru pacientii arsi, la fel ca in momentul incendiului.