Nelu Tataru, ministrul Sanatatii: Azi am evaluat Spitalul Judetean Constanta. Am vrut sa revad tonusul personalului“ (video)

Ministrul Sănătății a fost întrebat dacă trebuie să ne așteptăm la măsuri radicale împotriva conducerilor de spitale din județul Constanța.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, se află azi la Constanța! După vizita de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Nelu Tătaru a declarat:„Azi am evaluat Spitalul Județean Constanța. Voi merge și la Spitalul Militar ROL 2. Suntem în plin sezon estival. Suntem în plin episod pandemic. Avem o mare aglomerare urbană la nivelul Constanței. Trebuie să evaluăm tot ce însemnă spital. Am văzut azi obiectivele cu care domnul manager se mândrește. Am vrut să revăd circuitele acestui spital. Am vrut să revăd tonusul personalului“.Întrebat dacă trebuie să ne așteptăm la măsuri radicale împotriva conducerilor de spitale din județul Constanța, ministrul Sănătății a spus: „Nu acesta este scopul vizitei. Am venit să evaluez, să mă asigur că cel puțin pentru începutul acestui sezon estival unitățile sanitare din județul Constanța au tot ce le trebuie“.