Nelu Tataru: Nu se poate evita trecerea la scenariul 4. Ce spune oficialul MS despre inchiderea Capitalei

Nelu Tataru spune ca Romania se apropie de scenarul 4. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a declarat, sambata, vorbind despre stare de urgenta decretata incepand de luni, ca nu se poate evita trecerea la scenariul 4, in care numarul de cazuri creste peste 2.000.

Nelu Tataru: Se discuta in cadrul starii de urgenta despre niste ordine si ordonante militare care constau in limitarea unor drepturi, pana la drepturile fundamentale

Tataru a explicat ca, prin decretarea starii de urgenta, poate fi limitata deplasarea in anumite zone, ”izolarea va fi izolare” si pot fi inchise institutii sau unitati de alimentatie publica, precum mall-uri, ori restaurante.

”Nu discutam in cadrul starii de urgenta de inchiderea orasului, discutam despre niste ordonante militare care se pot da in cadrul situatiei de urgenta. (…) In contextul acestei stari de urgenta, se pot lua anumite decizii: se inchid anumite institutii, restaurante, mall-uri, se limiteaza circulatia, se pot face perchezitii, se pot face controale se poate limita accesul in anumite zone”, a afirmat Nelu Tataru, sambata, potrivit News.ro.

Acesta a precizat ca al doilea om in stat devine ministrul Afacerilor Interne, iar masurile se iau in contextul in care Romania trece la scenariul 3 in ceea ce priveste evoluia cazurilor de imbolnavire, dar si tinand cont de contextul evolutiei virusului pe plan european.

