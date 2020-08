Nelu Tataru REACȚIONEAZA dupa ce fata cu COVID-19 de la mare și a fost transportata cu ambulanța de tatal ei: 'Nu s-a procedat legal'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus, marți, referitor la cazul fetei care a mers la mare, deși avea simptome de COVID-19, iar mai apoi a fost preluată cu ambulanța de tatăl ei - angajat al Serviciului de Ambulanță Vaslui -, că „nu s-a procedat nici normal, nici legal”, potrivit MEDIAFAX.

„Plecând de la acei de tineri, care au sărbătorit un majorat și apoi au plecat la mare, deși unul dintre copii se testase, odată cu aflarea primului rezultat s-a mers pe recuperarea acelor copii de la mare, testarea lor și am putut vedea că am avut 10 copii infectați, internarea lor în spital și pentru ceilalți izolarea la domiciliu. A început o anchetă care s-a extins, după cum am putut vedea, unul dintre copii era și fiul managerului de la Spitalul Județean care este într-o stare medie severă și a fost transferat la București. Sunt niște reguli pe care o parte dintre noi am uitat să le mai respectăm sau nu vrem să știm că există”, a spus Nelu Tătaru, la Digi 24.

Conform ministrului, explicațiile date de cei implicați în acest caz „au fost evazive”,

„De aceea am cerut Corpului de Control să facă o anchetă. Nu este nici normal, nici legal și nici intr-un context epidemiologic să facem toate aceste nereguli, mai ales de la un personal medical", a completat Nelu Tătaru.

O fată din Vaslui, fiica a doi angajați ai Serviciului de Ambulanța din județ, a plecat, sâmbătă, la Costinești, deși avea simptome specifice de COVID-19 și se testase pentru această boală. Tânara nu a mai așteptat rezultatul testului și a mers la mare, cu trenul, alături de alți 29 de prieteni, pentru petrecerea sa de majorat.

Odată ajunsă la mare, fata a aflat că are COVID-19, iar mai mulți prieteni au început să aibă și ei simptome. Între ei se află și fiul managerului de la Spitalul Județean Vaslui, care a transmis, mai departe boala mamei sale, aflată, în prezent, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș” din București.

În momentul în care a aflat că are coronavirus, tatăl fetei a plecat cu ambulanța de serviciu din Vaslui la Costinești și a adus-o pe fată la spitalul din județ.