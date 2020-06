Nelu Tataru, reactie la acuzatiile care i-ar putea aduce un dosar penal: 'Am avut tot cadrul legal' (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi seară că, în perioada în care a ales să se autoizoleze, când ocupa funcţia de secretar de stat, a lucrat de acasă, negând faptul că s-ar fi pontat fictiv.

"Au fost episoadele din Parlament, din Ministerul Sănătăţii, în care recomandările au fost să ne izolăm o perioadă până vin rezultatele la cei implicaţi. Mulţi au lucrat de acasă, alţii s-au izolat în minister. Eu, la fel, am lucrat de acasă, am semnat, am ţinut legătura cu presa, am ţinut legătura cu focarele care erau în desfăşurare. A fost un moment pe care l-am gestionat printr-o autoizolare impusă, ministrul Sănătăţii la fel, dar s-a lucrat în continuare. Am avut tot cadrul legal, deci nu se poate discuta nimic altceva", a precizat Tătaru, la TVR 1.El a fost întrebat dacă s-ar fi pontat fictiv la Ministerul Sănătăţii în perioada în care a stat două săptămâni în izolare, după ce informaţii în acest sens au fost publicate de revista Q Magazine. Detalii AICI