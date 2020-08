Nelu Tataru recunoaște ca Romania nu va primi vaccinul anti-COVID pana in vara lui 2021: 'Am vrut sa acoperim macar jumatate din populatie'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat marţi că testele Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro.

"Noi până acum numai testele pentru Real Time - PCR au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro, carantina va merge la acea valoare de 30 de milioane de euro", a spus ministrul, la Digi 24.

El a afirmat că România a cerut 10 milioane de doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

"Din ce ştiu eu, până la sfârşitului anului vom avea şi o fază trei, iar în primul trimestru al anului viitor vom avea pe piaţă şi aceste vaccinuri anti-COVID, rămânând ca din a doua jumătate să-l avem în masă în marea populaţie. Am cerut zece milioane de doze, am vrut să acoperim măcar jumătate din populaţie, cu referire specială pentru tot ce înseamnă vârstele extreme, pentru tot ce înseamnă personal medical care este implicat şi pentru tot ce înseamnă comorbidităţi şi patologii conexe în cadrul infecţiei cu coronavirus", a afirmat Tătaru.

Referindu-se la tratamentul cu Remdesivir, Nelu Tătaru a spus că prima tranşă este de 7.000 de doze.

"În acest moment, noi avem o primă tranşă în care au venit aproape 7.000 de doze, urmează în septembrie să ne mai vină 10.000 de doze, iar în octombrie să ne mai vină şi restul de 8.000 de doze până la 25.000. Ele sunt necesarul pentru 4.000 de pacienţi cu tratamentul standard de 5 zile", a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, 6% din persoanele infectate cu noul coronavirus au vârste mai mici de 19 ani.

"La evaluările noastre, ce am putut vedea per total, 6% din numărul de cazuri sunt la pacienţi sub 19 ani", a mai spus Tătaru.

