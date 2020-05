Nelu Tataru, replica pentru Vosganian: 'Aș fi vrut ca cei care contesta astazi existența pandemiei sa fi vorbit și acum o luna'

Ministrul Sănătății a declarat, la RealitateaPlus, că este revoltat că politicienii care s-au ascuns la izbucnirea pandemiei în România, au acum tupeul să iasă și să conteste existența virusului în România. Nelu Tătaru le-a transmis politicienilor că au trecut doar trei zile de când numărul cazurilor în România este în scădere, ceea ce înseamnă că pandemia încă nu a trecut, deci nu este momentul pentru imagine politică pe seama coronavirusului.

Citește și: CTP, reacție după decizia CCR: ‘Oamenii s-au relaxat și totul depinde de gena dacică, aia despre care se spunea că ne protejează’

"Aș fi vrut ca cei care contestă astăzi existența pandemiei să fi vorbit și acum o lună. Dacă ne gândim ce era acum o lună când nu vedeam pe nimeni, când eram foarte puțini cei care eram pe baricade și când un corp medical complet lipsit de resurse încerca să stăpânească o pandemie. Aș fi vrut ca acei domni care au iești sau ies în continuare să modifice niște legi, să fi vorbit și atunci. Aș fi vrut să văd aceste persoane și acum o lună. Gândiți-vă că pe 26 februarie noi aveam un caz, Spania două...haideți să urmărim evoluția și să vedem ce s-a întâmplat din acel moment, în care nu vorbea nimeni, dar stăteam cu sufletul la gură să vedem cine e primul caz, care vor fi următoarele, cum le număram în fiecare zi, cum am reacționat la primul deces și cum am continuat să lucrăm, Ministerul Sănătății, celelalte ministere, corpul medical. Transformarea corpului medical de la o entitate lăsată de izbeliște, fără medicamente, fără echipamente, cu frică, cu teamă, expus în fața unui coronavirus și evoluția lui în timp, cred că poate să dea exemplu la tot ce înseamnă lume politică. În această pandemie am putut vedea starea unui sistem medical din România, la 30 de ani de la revoluție, un sistem în care nu s-a investit nimic, în care am găsit vistierii goale, depozite goale, în care am descoperit discrepanțe mari între managementul din spitale și corpul medical. Am ajuns momentul în care înregistrăm de trei zile o scădere a numărului de cazuri și în care încercăm să gestionăm această direcție descendentă a pandemiei. Ar trebui ca cei care au început o anumită mișcare să înțeleagă că încă nu este timpul de politică", a declarat Nelu Tătaru.

Citește și: S-a găsit soluția după ce CCR a declarat amenzile date în starea de urgență neconstituționale! În baza cărei legi vor fi amendați românii în starea de alertă .