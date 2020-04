Nelu Tataru: Risc foarte ridicat de apariție a unui al doilea focar in Romania

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, joi, că exist[ „un risc foarte mare” de apariție a unui nou focar de coronavirus, după cel de la Suceava. Focarul s-a putea localiza tot în Moldova, despectiv la Botoşaniul, după numărul mare de îmbolnăviri în rândul cadrelor medicale din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) „Mavromati”. Tătaru a declarat, […] The post Nelu Tătaru: Risc foarte ridicat de apariție a unui al doilea focar în România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.