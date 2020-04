Nelu Tataru s-a dus in focarul de la Brașov: 'Mai avem un pic de urcat'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat, sâmbătă, la Braşov, unde a discutat cu autorităţile locale despre investiţii în sistemul sanitar şi a spus că sunt discuţii pentru construirea unui spital judeţean, dar că va reveni pe această temă, după ce va trece pandemia de coronavirus. El a afirmat că numărul paturilor de ATI de la Braşov "ţine de managementul local".

"Am discutat şi despre viitoarele investiţii, am discutat şi cu personalul medical care a recăpătat acea încredere, au în acest moment tot sprijinul de la Consiliul Judeţean, au în acest moment tot sprijinul de la Primăria municipiului Braşov. Sper ca în perioada următoare, chiar dacă mai avem un pic de urcat, să trecem cu bine şi să ajungem la capătul acestui episod pandemic, cu puţine victime şi cu puţine decese”, a declarat Nelu Tătaru, scrie news.ro.

Întrebat despre investiţii noi în paturi ATI, la Braşov, ministrul Sănătăţii a explicat că totul ţine de autorităţile locale, dar că se discută despre ridicarea unui spital judeţean aici.

"Ţine de managementul local. Noi ca structura, pe spitale, putem accepta o propunere care vine de la Braşov. Se discută şi de un nou spital judeţean care să se facă în următoarea perioadă. Suntem la început, voi reveni la Braşov pe această temă, după ce trecem de acest episod pandemic”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat, de asemenea, dacă a discutat despre nemulţumirile celor de la Ambulanţă şi SMURD despre lipsa de echipamente, ministrul a spus că nu ştie dacă mai este lipsă de echipamente având în vedere că Unifarm are în depozite cantităţi mari de materiale.

"Nu ştiu dacă mai este lipsă, fiindcă după tot ce am vorbit şi cu Raed Arafat, secretarul de stat în MAI, în acest moment sunt aceste echipamente. MAI, DSU aprovizionează staţiile de ambulanţă, SMURD şi UPU, MS aprovizionează DSP-urile şi spitalele judeţene, dar în acest moment, din ce am văzut eu, sunt aceste echipamente. Au fost perioade când nu au fost, dar şi Unifarm are în acest moment în depozite o cantitate mare de echipamente, materiale sanitare şi medicamente. Toţi cei care sunt manageri la aceste unităţi pot accesa şi pot merge către Unifarm care în acest moment are stocuri”, a mai spus Tătaru.

Potrivit ministrului Sănătăţii, judeţul Braşov se află pe locul opt în privinţa cazurilor depistate de coronavirus.

”Este al optulea judeţ ca număr de cazuri, 386 de cazuri, ieri la prânz, sunt şi 14 decese, 46 de cadre medicale infectate. Este o evaluare care arată, la faţa locului şi evoluţia pandemiei. Avem în acest moment şi o discuţie cu factorii de decizie, preşedintele CJ şi primarul municipiului Braşov tocmai pentru a menţine acea relaţie şi legătură pe care o au cu Spitalul Judeţean şi celelalte spitale din judeţul Braşov”, a spus Tătaru.

Conform raportării de sâmbătă, în judeţul Braşov sunt tot 386 de cazuri de coronavirus, depistate de la începutul pandemiei.