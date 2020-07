Nelu Tataru, sigur pe data alegerilor și redeschiderea școlilor. Premierul, nu

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, că autorităţile centrale nu iau în calcul, în momentul de faţă, nici amânarea începerii noului an şcolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relatează Agerpres. El a precizat că scenariile luate în calcul împreună cu Ministerul Educaţiei prevăd începerea anului şcolar pe 15 septembrie. “E prematur să […] The post Nelu Tătaru, sigur pe data alegerilor și redeschiderea școlilor. Premierul, nu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.